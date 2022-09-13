Ярославль, 13 сентября, 2022, 17:45 — ИА Регнум. АО «Рыбинское УМСР» займётся ремонтом Ленинградского проспекта в Ярославле. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Yandex.ru/maps Ленинградский проспект в Ярославле

Согласно контракту работы начнутся с 28 сентября 2022 года и продлятся до 30 июня 2023 года. При этом власти не раз заявляли о том, что ремонт хотят закончить до конца текущего года.

Напомним, рыбинские дорожники в этом году являются одним из основных подрядчиков в региональной столице. Фирма делала проспект Толбухина и Первомайскую, верхний ярус Волжской набережной, Красный съезд, улицы 1905 года и Батова.