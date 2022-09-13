Лос-Анджелес, США, , 17:07 — REGNUM Исполнительница Кристина Агилера отписалась от своей коллеги Бритни Спирс в соцсети Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 13 сентября пишет Page Six.

Кристина Агилера. Сан-Ремо, 2006 Raffaele Fiorillo

Как отмечает издание, Агилера обиделась на слова Спирс о её танцорах на живых выступлениях, якобы на фоне которых певица выглядит миниатюрнее. «Если бы у меня были танцоры Кристины Агилеры, я бы выглядела очень маленькой… Есть только один способ выглядеть худым: тусоваться с толстыми людьми», — заявила Спирс.

ИА REGNUM напоминает, что Кристина Агилера и Бритни Спирс не раз устраивали публичные ссоры. Они знакомы с детства и вместе начинали свою карьеру с шоу «Клуб Микки Мауса» в 1993 году.

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