Вашингтон, 13 сентября, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Экс-сотрудник Twitter, выступивший с критикой по поводу работы службы безопасности компании и количества фейковых аккаунтов, 13 сентября предстанет перед Сенатом США, чтобы дать конкретные показания по поводу своих обвинений, сообщает Reuters.

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При этом 13 сентября также истекает крайний срок для акционеров Twitter, которые должны проголосовать, согласны ли они, чтобы американский предприниматель Илон Маск выкупил социальную сеть.

Показания Питера Затко, известного хакера, ранее занимавшего пост главы службы безопасности Twitter, прозвучат в преддверии суда между Twitter и Маском, которые спорят о том, стоит ли завершить сделку о слиянии стоимостью в $44 миллиарда.

Ранее Маск подал иск, обвинив Twitter в искажении данных о количестве ложных аккаунтов на своем сервисе. Позже судья штата Делавэр позволил Маску ссылаться на заявления Затко о разоблачении Twitter во время суда.