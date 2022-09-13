Подгорица, 13 сентября, 2022, 17:02 — ИА Регнум. На заседании правительство Черногории согласилось с тем, что энергетическая компания EPCG выпустит десять процентов своих акций на фондовый рынок, а также что исполнительная власть может выкупить эти выпущенные акции.

Фондовый рынок

Премьер-министр Дритан Абазович предложил на заседании правительству дать согласие EPCG на выпуск ее акций на фондовом рынке, после чего заключение министерства капитальных вложений было скорректировано.

Он заявил, что 16 августа совет директоров EPCG обратился к министерству с просьбой получить разрешение на выпуск своих акций на фондовой бирже без указания того, кто их купит.