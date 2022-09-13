Харьков, Украина, 13 сентября, 2022, 16:59 — ИА Регнум. На оккупированной киевским режимом территории Харьковской области российские войска с помощью беспилотных летательных аппаратов уничтожили базу иностранных наемников. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщает РИА Новости.

Pexels Наемники в Африке

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Сообщается, что в жилом секторе одной из деревень на оккупированной киевским режимом части Харьковской области воздушной разведкой была обнаружена база иностранных наемников. В домах мирных жителей они оборудовали склады и казармы.

Было установлено точное местоположение базы и по выявленным координатам был нанесен минометный удар.

Объективный контроль подтвердил уничтожение склада ГСМ, штаба и расположения иностранных наемников. При этом было отмечено, что среди наемников был как минимум один негр.

При этом, наблюдая разгром расположения иностранных наемников, российская воздушная разведка установила, что эвакуация убитых и раненых осуществлялась на квадроциклах и багги.

Отмечается, что войска киевского режима ранее квадроциклы и багги не использовали. Это значит, что речь идет о каком-то наемном спецподразделении.

Ранее уже сообщалось, что при занятии города Изюма, оставленного ВС РФ, были замечены отряды американских наемников.