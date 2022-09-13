Краснодар, , 16:58 — REGNUM Празднование 85-летия Краснодарского края, которое намечено на 17 сентября, пройдёт в более скромном масштабе, чем планировалось ранее. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев Kremlin.ru

Сегодня, 13 сентября, глава региона Вениамин Кондратьев поручил организовать мероприятия, запланированные на главной городской площади Краснодара, c привлечением исключительно краевых творческих коллективов. От дорогостоящих «звёзд» эстрады, фейерверков и прочих развлекательных мероприятий решено отказаться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее московские власти на фоне проведения специальной военной операции широко отпраздновали День города, чем вызвали возмущение общественности.

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