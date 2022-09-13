ВГА Херсонской области опровергла захват Снигиревки боевиками ВСУ
Херсон, 13 сентября, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Населённый пункт Снигиревка, расположенный в Николаевской области, остается под контролем российских войск и военно-гражданской администрации (ВГА), сообщает 13 сентября ВГА Херсонской области.
Фото из телеграм-канала Михаила Развозжаева
Севастопольцы подняли Знамя Победы в Херсоне
Такое заявление херсонская ВГА сделала на фоне сообщений СМИ киевского режима о его якобы захвате ВСУ и «открытом пути на Херсон».
«В Снигиревке ситуация спокойная, населенный пункт находится под контролем военно-гражданской администрации города», — сообщает Херсонская ВГА.
Уточняется, что в последние дни ВСУ стали чаще обстреливать жилые кварталы посёлка.