Херсон, 13 сентября, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Населённый пункт Снигиревка, расположенный в Николаевской области, остается под контролем российских войск и военно-гражданской администрации (ВГА), сообщает 13 сентября ВГА Херсонской области.

Фото из телеграм-канала Михаила Развозжаева Севастопольцы подняли Знамя Победы в Херсоне

Такое заявление херсонская ВГА сделала на фоне сообщений СМИ киевского режима о его якобы захвате ВСУ и «открытом пути на Херсон».

«В Снигиревке ситуация спокойная, населенный пункт находится под контролем военно-гражданской администрации города», — сообщает Херсонская ВГА.

Уточняется, что в последние дни ВСУ стали чаще обстреливать жилые кварталы посёлка.