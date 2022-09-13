Москва, 13 сентября, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Всемирный фонд дикой природы (WWF) обеспокоился инцидентами с дикими животными в посёлке, где был ранен и парализован белый медведь, которого пытаются спасти в Московском зоопарке. Посёлку Диксон необходима система для предотвращения конфликтов с белыми медведями. Об этом сообщает пресс-служба WWF Россия.

Александр Полегенько ИА REGNUM Белые медведи на острове Уединения

Согласно заключению ветеринаров Московского зоопарка, которыми проводился осмотр хищника, в животное стреляли дробью, а также были обнаружены переломы ребёр, что говорит о сильном ударе, предположительно, бампером автомобиля. Точную причину выяснят правоохранительные органы Красноярского края. Помимо этого, у зверя сломан позвоночник, и белый медведь больше не сможет ходить.

«Необходимо тщательно разобраться в том, что произошло с этим животным. Выяснить, чем была вызвана такая реакция человека, было ли это самозащитой или браконьерством. Кроме того, важно понимать обстоятельства произошедшего, чтобы разобраться, какие есть проблемы с белыми медведями в поселке и как избежать подобных ситуаций в дальнейшем», — рассказала Варвара Семёнова, главный координатор проектов по сохранению биоразнообразия Арктики Всемирного фонда дикой природы.

В виду активного освоения Арктики и изменения климата встречи с опасным хищником участились. Также из-за развития связи всё чаще информация о встречах и происшествиях, связанные с животными, стала появляться в информационном пространстве, что даёт возможность мгновенно реагировать на экстренные ситуации.

«В России есть успешные примеры использования такой инфраструктуры. Она была установлена на метеостанции на острове Вайгач, которая раньше не могла нормально работать из-за постоянных посещений белых медведей. Аналогичный проект с помощью российских сторонников Всемирного фонда дикой природы удалось реализовать в поселке Амдерма. Там вся эта инфраструктура есть и успешно работает <…> Ситуацию в Диксоне нужно изучать, но невозможно сделать это без поддержки местных жителей. У нас большой опыт по налаживанию таких ситуаций, и мы открыты к диалогу с властями края и города. Фонд готов снабдить Диксон и Красноярский край методической литературой, памятками о том, как минимизировать конфликты, а также предоставить специальный антиконфликтный видеокурс, разработанном нами совместно с Московским зоопарком в рамках президентского гранта в этом году», — добавила Семёнова.

Отмечается, что вопросы предотвращения и решения конфликтов с дикими животными не достаточно проработаны в существующей нормативно-правовой базе. Прикорм диких животных и провокации никак не регламентируются законом. Исправить ситуацию может введение административной ответственности.

Напомним, что в Минэкологии Красноярского края поступила информация с просьбой оказать содействие в спасении белого медведя. Сотрудники ведомства отправились на Диксон. Обездвиженного хищника обнаружили недалеко от жилых домов, после чего его усыпили и доставили в Московский зоопарк на лечение. По словам главы РосприроднадзораСветланы Радионовой, раненого медведя назвали Диксон. Динамика по здоровью у медведя положительная, несмотря на то, что задние лапы обездвижены.

Как сообщалоИА REGNUM, белый медведь, которого доставили с ранением из Норильск в Москву успешно прошёл компьютерную томографию.

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