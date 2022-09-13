Бишкек, 13 сентября, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Ремонтная база будет открыта в Киргизии в помощь ВС России, заявил 13 сентября министр обороны республики Бактыбек Бекболотов в киргизском парламенте.

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Он рассказал участникам комитета парламента Киргизии по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции о своих переговорах с российским министром обороны Сергеем Шойгу.

В ходе этой встречи, отмечает Бекболотов, он предложил Шойгу «открыть в городе Балыкчи ремонтную базу», на что российский коллега дал согласие. Церемония открытия пройдёт менее чем через месяц — 10 октября.

Среди прочего, в Балыкчи будут собирать бронированные автомобили ГАЗ-66 для ВС РФ. Глава киргизского минобороны пояснил, что это сотрудничество «осуществляется в рамках военно-технической помощи со стороны России».

Он добавил, что в республику в рамках этого сотрудничества Россия поставит запчасти для танков и БМП на сумму $20 млн.