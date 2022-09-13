Нур-Султан, , 17:15 — REGNUM Папа Римский Франциск после шестичасового перелета из Рима прибыл в Казахстан в рамках трехдневной поездки, во время которой он примет участие во встрече мировых религиозных лидеров, сообщает 13 сентября Reuters.

Папа Франциск

Во время общения с прессой папа Римский заявил, что готов посетить Китай в любое время, однако у него нет «никаких новостей» о том, встретится ли он с президентом Китая Си Цзиньпином, пока оба находятся в Казахстане.

В рамках визита Франциска запланированы встречи с высшим руководством Казахстана, а также участие в VII съезде лидеров мировых и традиционных религий.

Отметим, что Франциск, страдающий от болезни колена, впервые за время своих поездок воспользовался инвалидной коляской в аэропорту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в связи с ухудшением состояния здоровья папа Римский Франциск допустил возможность отречения от престола.