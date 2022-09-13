Вашингтон, 13 сентября, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Американские чиновники и военные принимали самое активное участие в разработке плана контрнаступления киевского режима, который был реализован в конце августа — начале сентября 2022 года. Об этом сегодня, 13 сентября, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

Пентагон

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По данным издания, сперва киевский режим пытался самостоятельно разработать план контрнаступления. В общих чертах этот первоначальный план предполагал масштабное контрнаступление в районе Херсона. Однако американские стратеги сочли его неэффективным и чреватым слишком большими потерями.

Тогда командование киевского режима решило начать делиться подробностями своих планов с американскими и британскими сотрудниками разведки и стало спрашивать у них совета.

В итоге была проведена коллективная работа, в которой участвовали: помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, глава комитета начальников штабов ВС Марк Милли и ряд других функционеров американской администрации.

Киевскому режиму была предоставлена детальная разведывательная информация. Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол рассказал, что были проведены многочисленные моделирования различных вариантов планов контрнаступления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, киевский режим в итоге нанес два удара — первый в районе Херсона, который окончился полным провалом и огромными потерями для бандеровцев, и второй в районе Балаклеи в Харьковской области, где российские войска в итоги практически не вступили в боестолкновения с войсками режима, а организованно отошли на новые рубежи.