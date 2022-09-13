Москва, , 16:47 — REGNUM Бывший депутат Госдумы Алексей Черняк («Единая Россия») сложил полномочия, так как хочет больше работать в родном Крыму.

Алексей Черняк Crimea.gov.ru

Как сообщало ИА REGNUM, на первом пленарном заседании осенней сессии Госдума досрочно прекратила полномочия Черняка, который являлся членом думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

«В это непростое время я должен быть в Крыму — в одном строю с крымчанами, моими коллегами и единомышленниками, там, где живут мои родные и близкие, где прошла большая часть моей жизни», — пояснил Черняк в своем телеграм-канале.

Он также поблагодарил избирателей и однопартийцев, которые оказали ему доверие представлять Крым на федеральном уровне и коллег по Госдуме за интереснейшее продуктивное парламентское сотрудничество.

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