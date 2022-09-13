Казань, , 17:17 — REGNUM В Татарии могут запретить розничную продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков и содержащих сжиженный углеводородный газ товаров. С соответствующей инициативой выступил заместитель председателя комитета по законности и правопорядку Александр Чубаров, подчеркивая, что документ инициирован прокурором республики.

Госсовет Татарии Gossov.tatarstan.ru

«В целях достижения указанных целей законопроектом предлагается ограничить в Республике Татарстан розничную продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, а также товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. Тонизирующие, в том числе энергетические напитки, включены в перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей», — уточнил Чубаров.

Портативные газовые зажигалки и баллоны, содержащие сжиженный углеводородный газ, также представляют опасность. Они находятся в свободной продаже по сравнительно низкой цене, считает зампредседателя комитета.

В качестве примеров он привел четыре случая отравления газом подростков в 2021 году в городе Набережные Челны. В январе 2022 года от острого отравления бутаном скончалась девушка. Еще двое несовершеннолетних стоят на учете в связи с потреблением газа в Елабуге.

Проект закона РТ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РТ в части установления ограничения продажи несовершеннолетним отдельных товаров» одобрен и и рекомендован Госсовету для рассмотрения в первом и третьем чтениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области от вдыхания газа погибли трое несовершеннолетних.

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