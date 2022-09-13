Сыктывкар, , 16:44 — REGNUM В Коми за восемь месяцев 2022 года зарегистрировали 154 случая энтеровирусной инфекции. Заболеваемость возросла в 5,1 раза, во всех случаях выявлялись вирусы Коксаки и ECHO, сообщает Комиинформ.

Вирус Коксаки В4

«Рост заболеваемости энтеровирусами пришелся на вторую половину июля, в Сыктывкаре было зарегистрировано 92 случая, в Сыктывдине — 24, в Ухте — 17. Болели дети до 14 лет, но больше всего - с 1 до 2 лет. 40 несовершеннолетних заболели в организованных коллективах. Заболевания проявлялись в виде вирусных экзантем, ангин и ОРВИ», - сообщает агентство.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, эпидпорог по ОРВИ превышен в 65 регионах России.