13 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление представителя киевского режима Алексея Арестовича о том, что Киев намерен подвергнуть уголовному наказанию жителей б. УССР, добровольно принявших российское гражданство.

Мирослава Романенко, , 17:17 — REGNUM Киевский режим намерен подвергнуть уголовному наказанию жителей б. УССР, добровольно принявших российское гражданство. Об этом в своем телеграм-канале написал представитель киевского режима Алексей Арестович.

Киевский режим Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам представителя Киева, наказывать не будут тех, кого «заставили взять паспорт, вынудили получить его за пенсию или по другим причинам». Факт преступления, как подчеркнул он, необходимо установить следственным органам и в суде.

«[Б. УССР] изменилась. Сантиментов к коллаборантам и оккупантам не будет. Приехавшие [на территорию бывш. УССР] тёти и дяди, чтобы учить [местных] детей любить Россию, сядут», — пригрозил он.

Заявление Арестовича обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что киевский режим и ранее терроризировал и сажал в тюрьмы жителей б. УССР, только теперь они открыто об это заявляют, не стесняясь этого.

«Серьезно? И где они такое количество осуждённых содержать собираются?» — поинтересовалась El.

«Построят лагеря. Они продолжают дело своих предков фашистов», — ответил ей один из участников обсуждения.

«За измену натовским хозяевам», — отреагировала Narayan.

Пёсик Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«А у кого британское гражданство? С теми что?» — задалась вопросом Nata H.

«Тогда и владельцев польских и венгерских паспортов тоже за госизмену?» — спросила Марина С.

«А за паспорт Израиля или США измена вменяться не будет?» — интересуется Roman E.

«А добровольно получать паспорта Канады, Израиля и Англии не измена?» — спросил limial.

«Выбор делает сам человек. Давайте будем всех сажать, у кого есть паспорта других стран. И начнем с вас, гниды. У вас и наркомана Зеленского сколько паспортов есть других стран? Так кто изменник родины, которую вы, скоты, продали США и Западу?» — не выдержала Алла Ш.

«И это государство что-то о терроризме говорит. [Киевский режим] давно стал террористическим государством, но в своём глазу бревна не видно», — добавила Марина Ш.

«Когда это конченное недогосударство уже прекратит свое существование?» — задался вопросом один из участников обсуждения.

«Чиновники, которые получают паспорта других стран, это не госизмена?» — задался вопросом один из участников обсуждения.

«Воевать с мирными это святое! Людоеды», — написала VeraN.

«А что случилось? Желающих выкинуть клеймо с тризубом оказалось слишком много? Сразу понятно, кто на этих землях оккупант», — прокомментировала Юлия.

«Это всё для запугивания людей на остальных территориях. Типичный фашизм», — добавил Алёша.

«Пусть своего [Зеленского] первым посадят за госизмену. У него в России недвижимость есть вообще-то», — отметила Марина Р.

«В этом вся сущность людоедского [киевского] режима: репрессии, страх, смерть, ненависть, кровь невинных людей. Вот поэтому с ним будет покончено», — добавил Виктор.

«СВО началась по этой же причине — убивали и обижали тех, кто хотел быть частью России и поддерживал ее. А [жители б. УССР] утверждали, что «никогда такого не было». И сейчас [Арестович] открыто об этом говорит, что будут и дальше травить население», — отреагировала Anzhelika.

«Ничего нового… Травля, гонения, издевательства над народом. Нашёл, чем похвастать», — пишет Floweruss.

«А что раньше как будто не сажали они? Сажали. Но теперь говорят открыто», — комментирует Денис.

«Истинный оскал американских ценностей», — подытожила Елена Л.