Найроби, , 16:55 — REGNUM Избранный президент Кении Уильям Руто 13 сентября дал присягу и официально вступил в должность главы государства, сообщает Reuters.

Кения

Напомним, что Руто набрал 50,49% голосов избирателей. За его ближайшего соперника, оппозиционера Раилу Одингу, проголосовали 48,85% пришедших на избирательные участки.

После объявления результатов президентских выборов в стране начались протестные акции. В частности, протесты начались в регионах, которые традиционно поддерживают оппозицию. Это столица страны Найроби, а также восточные регионы Кении. В ряде городов протестные акции переросли в столкновения с полицией.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в Кении началось голосование на всеобщих выборах. При этом власти приняли беспрецедентные меры по обеспечению безопасности. К охране порядка привлекли около 150 тыс. силовиков. Также Кения усилила безопасность границ на случай возможного проникновения боевиков из террористической группировки «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с территории Сомали.