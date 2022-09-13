Санкт-Петербург, , 16:42 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил Законодательному собрания города приостановить действие некоторых положений регионального закона о программе комплексного развития территорий (КРТ) — то есть, закона о реновации — до 2024 года. За это время в закон будут внесены важные изменения. Об этом 13 сентября Беглов сообщил в своём Telegram-канале.

Реновация Иван Шилов © ИА REGNUM

Закон о КРТ был принят в июне 2022 года и подписан губернатором. Документ включает в себя положения, согласно которым новое жильё жителям предназначенных под снос панельных хрущевок могут предоставить лишь в рамках всего города, а не района. Закон не вызвал одобрения и у жителей Петербурга, которые опасаются выселения на окраины региона.

Беглов отметил, что законные права и интересы граждан Петербурга должны быть защищены. В связи с этим действие некоторых положений закона о комплексном развитии территорий глава города предложил приостановить.

«Приостановим КРТ жилой застройки до 2024 года. За это время проработаем варианты корректировки федерального и совершенствования нашего регионального законодательства», — заключил губернатор.

Беглов добавил, что в обновленном законе планируют установить дополнительное условие, которое заключается в ведении «стартовых пятен» застройки. Это позволит собственникам получить новое жильё недалеко от прежнего места жительства.

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