Вена, , 16:37 — REGNUM Президент Австрии Александр Ван дер Беллен призвал своих сограждан, по возможности, экономить каждый киловатт-часс из-за острейшей ситуации на рынке энергеносителей, а также потребовал от Евросоюзной комиссии ускорить принятие регулирующих мер, для стабилизации рынка энергоносителей. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщает пресс-служба главы Австрии.

Александр ван дер Беллен Christian Jansky

Сообщается, что после состоявшихся вВенеконсультаций о ситуации на энергетических рынках Евросоюза, Ван дер Беллен призвал Евросоюзную комиссию как можно скорее принять пакет регулирующих мер, с целью снова взять под контроль изменение цен и предложения на энергетических рынках. Особенно это касается газа и электроэнергии.

Поскольку зима уже близка, президент Австрии требует от евробюрократов сделать это как можно скорее.

Своим же согражданам Ван дер Беллен посоветовал экономить буквально каждый киловатт-час энергии и вкладываться в возобновляемые источники энергии.

«Мы должны экономить каждый возможный киловатт-час энергии и вкладывать значительные средства в расширение использования возобновляемых источников энергии», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за своей недальновидной политики санкций против России и попытке пересесть на «зеленую» энергетику страны ЕС столкнулись с жесточайшим энергетическим кризисом. Цены на энергоносители в ЕС бьют все рекорды.