Москва, 13 сентября 2022, 16:39 — REGNUM Правительство России обозначит предельные сроки перехода на программное обеспечение отечественной разработки по всем ключевым позициям, заявил 13 сентября председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе сессии об импортозамещении программного обеспечения.
Он подчеркнул, что руководству компаний не стоит пытаться «переждать».
«Я обращаюсь ко всем, кто еще не включился в эту работу и не осознал последствия таких возможных вариантов. Все ключевые типы систем и приложений мы планируем отнести к объектам критической информационной инфраструктуры, и по каждой из позиций правительством будет установлен финальный срок перехода на российское программное обеспечение», — сказал Михаил Мишустин.
«Не затягивайте и присоединяйтесь!», — подчеркнул глава правительства России.
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