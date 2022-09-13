Рига, , 16:36 — REGNUM Жители Латвии стали чаще менять фамилии, имена и указанную в документах национальность. Как указывает издание «Дельфи», во многих случаях это связано с желанием избавиться от признаков славянского происхождения.

По данным Минюста Латвии, за восемь месяцев 2022 года сменили имя, фамилию или национальность 1365 человек. Имя изменили 112 человек, фамилию — 114, одновременно имя и фамилию — 59, указанную национальность — в 76 случаях. В четырёх случаях в смене имени, фамилии или национальности было отказано. При этом за весь 2021 год смену национальности произвели только 20 человек. При изменении национальности чаще всего запись «русский» меняют на «латыш», «украинец», «еврей», «немец» или «поляк».

«В этом году жители все чаще хотят поменять фамилию, так как не хотят, чтобы была связь со славянским происхождением. В этих случаях люди, как правило, указывают, что их очень волнуют события в бывш. УССР, и они опасаются, что их фамилия может негативно повлиять на отношения с родственниками, друзьями и соседями, или то, что они даже могут потерять работу. Поэтому нередко жители желают поменять имя или фамилию на балтийские. К тому же их проще использовать за границей», — говорит директор Департамента актов гражданского состояния Министерства юстиции Латвии Солвита Саукума-Лаймере.

Чаще всего изменения в личные данные вносят женщины. Это бывает связано с изменением фамилии после расторжения брака.