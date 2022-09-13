Париж, 13 сентября, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Руководство «Пари Сен-Жермен» удовлетворено выступлением 35-летнего атакующего полузащитника сборной Аргентины Лионеля Месси и готово предложить футболисту подписать новое двухлетнее соглашение. Об этом 13 сентября сообщает журналист Локик Танзи.

Кирилл Венедиктов Лионель Месси

Действующее соглашение Месси с «Пари Сен-Жермен» рассчитано до 30 июня 2023 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 35-летнего аргентинца в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Лионель Месси принял участие в семи турах французской Лиги 1 2022/23, в которых отметился тремя забитыми мячами и семью результативными передачами.

За «Пари Сен-Жермен» Месси выступает с начала сезона 2021/22 после перехода из каталонской «Барселоны» на правах свободного агента.