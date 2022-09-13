Москва, , 16:34 — REGNUM В РФ будет расти интерес к китайскому юаню. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

Китайские юани Pixabay.com

«Юань относится к одной из резервных валют. Интерес к юаню на фоне роста использования национальных валют во взаиморасчетах будет увеличиваться. Это будет происходить и на международном уровне — потенциал экономики Китая таков, что всё больше стран проявляют интерес к юаню. К тому же благодаря политике, проводимой ЦБ Китая, юань демонстрирует те качества, которые сегодня теряют доллар и евро», — сказал он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что в РФ будет оставаться всё меньше поклонников долларов и евро.

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