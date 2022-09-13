Екатеринбург, 13 сентября, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Целевой аудиторией заявления советника офиса киевского режима Алексея Арестовича являются жители освобождённых территорий Херсонской области и Запорожья. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM блогер и общественник Сергей Колясников.

Паспорт

Он отметил, что многие из этих граждан и без того крайне неохотно шли на общение и сотрудничество с российскими администрациями, опасаясь возвращения власти киевских террористов.

«Такие вещи должны комментировать представители высшего российского руководства, дабы купировать негативные эффекты. Но ни одного такого заявления я не вижу», — добавил Колясников.

Как сообщало ИА REGNUM, Арестович заявил, что добровольно получившие паспорта РФ жители территорий б. УССР будут осуждены за госизмену. Им грозит от 12 до 15 лет заключения.