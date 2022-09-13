Белград, 13 сентября, 2022, 18:18 — ИА Регнум. Единственный путь для достижения договоренностей по Косово и Метохии — это диалог. Такое мнение высказал лидер Социалистической партии Сербии Ивица Дачич 13 сентября во время специального заседания парламента Сербии, посвященного косовскому вопросу.

Österreichische Außenministerium Ивица Дачич

По его словам, единственная альтернатива диалогу — это война, но непонятно, кто в этой войне принимал бы участие.

«Мы должны продолжить диалог с Приштиной, так как другого пути для решения косовского вопроса нет. Есть война, но я не уверен, кто на самом деле участвовал бы в этой войне», — процитировало агентство FoNet слова Дачича.

Политик добавил, что политика Александра Вучича не выйдет за рамки тех принципов решения косовского вопроса, которые были определены в парламенте Сербии в 2013 году, и он в этом абсолютно уверен.

Напомним, что ранее президент Вучич заявил, что он «ни прямо, ни косвенно» не признает независимость Косово.