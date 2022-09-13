Политик: у Сербии два пути решения вопроса Косово — диалог или война
Белград, 13 сентября, 2022, 18:18 — ИА Регнум. Единственный путь для достижения договоренностей по Косово и Метохии — это диалог. Такое мнение высказал лидер Социалистической партии Сербии Ивица Дачич 13 сентября во время специального заседания парламента Сербии, посвященного косовскому вопросу.
По его словам, единственная альтернатива диалогу — это война, но непонятно, кто в этой войне принимал бы участие.
«Мы должны продолжить диалог с Приштиной, так как другого пути для решения косовского вопроса нет. Есть война, но я не уверен, кто на самом деле участвовал бы в этой войне», — процитировало агентство FoNet слова Дачича.
Политик добавил, что политика Александра Вучича не выйдет за рамки тех принципов решения косовского вопроса, которые были определены в парламенте Сербии в 2013 году, и он в этом абсолютно уверен.
Напомним, что ранее президент Вучич заявил, что он «ни прямо, ни косвенно» не признает независимость Косово.