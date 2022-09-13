Вашингтон, , 16:38 — REGNUM Штат Флорида, США, приглашает на замену большому количеству ушедших учителей военных ветеранов, не имеющих опыта преподавания. Им предлагается преподавать в классах и одновременно получать дипломы об образовании, сообщает 13 сентября Reuters.

Строгий учитель Цитата из к/ф «Вечерняя школа». реж Малкольм Д. Ли. 2018. США

Другие штаты США, пытаясь решить проблему дефицита кадров в школе, начали приглашать учителей из соседних городов проводить занятия онлайн, а также предложили бонусы, чтобы привлечь пенсионеров.

Проблема нехватки учителей, о которой эксперты предупреждали в течение многих лет, усугубилась во время пандемии коронавируса, когда учителя столкнулись с новыми нагрузками, например, с необходимостью переходить на онлайн обучение. Данный переход особенно тяжело давался в силу того, что школы вводили постоянно меняющиеся электронные программы, что усложнило процесс проверки работ школьников и взаимодействие с ними.