Москва, , 16:32 — REGNUM Ситуация с ростом котировок биткоина напрямую будет связана с ростом инфляции и безработицы в США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

Криптовалюта

«В перспективе следует следить за инфляцией и, что еще очень важно, за уровнем безработицы в США. Правда в том, что уровень безработицы в США немного вырос, но остается на достаточно низких, близких к историческим минимумах значениях. Это значит, что участникам рынка не следует рассчитывать на резкий разворот в монетарной политике ФРС и ЕЦБ, потому что официально рецессией это не признают и не будут резко разворачивать машину по изъятию ликвидности с рынков. Это очень важный фактор для прогнозирования цен на финансовые активы и биткоин, который ни в коем случае нельзя упускать из внимания, — сказал Дорофеев. — Это означает, что в перспективе возможно замедление инфляции, которое может привести к остановке повышения ставок и замораживанию их на определенном уровне. С учетом того, куда эти ставки добрались, на первых этапах это будет медленно разрушать спрос и приводить к росту безработицы, но монетарные власти будут просто наблюдать за происходящим, так как рынок труда остается очень сильным».

В связи с этим, как полагает Дорофеев, нет никаких оснований рассчитывать на стремительный рост криптовалют в ближайшие полгода при прочих равных условиях.

«Кроме этого, ограничения цен на российские энергоносители может стать роковым событием для динамики цен в ЕС и США, поскольку сделает для них эти цены гораздо выше текущих значений. Этот риск является причиной, по которой ФРС и ЕЦБ могут продолжить ужесточать монетарную политику дольше, чем ожидает рынок, — сказал экономист. — Отскок в цене биткоина пока рассматриваем как коррекцию к предшествующему ему резкому снижению рынка. Долгосрочными целями по-прежнему остается уровень в 13 тыс. долларов. С учетом ожидаемого замедления цен, возможно, что рынок на один-два месяца будет торговаться на текущих уровнях в боковом ценовом диапазоне 18-25 тыс. долларов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, рискованные активы приостановили снижение в ожидании замедления инфляции в Америке.

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