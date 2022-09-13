Москва, 13 сентября, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Доверие к рублю укрепилось благодаря действиям Центрального банка РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Сегодня на внутреннем рынке действительно складывается ситуация, при которой рубль является наиболее интересной валютой для размещения сбережений. В среднесрочной перспективе эта тенденция сохранится. Мы видим достаточно высокую стабильность рубля на фоне волатильности доллара и евро по курсовому соотношению к другим валютам. Кроме того, доверие к рублю укрепилось благодаря действиям Центрального банка по недопущению резких колебаний курса», — сказал Твердохлеб.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, курс доллара на Мосбирже снизился до 59,75 рубля.