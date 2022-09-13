Москва, , 16:29 — REGNUM На данный момент можно ожидать дальнейшего роста инфляции в ФРГ, которая со значительной вероятностью ускорится с наступлением осенне-зимнего периода и обострения ситуации с дефицитом энергоресурсов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Германия Иван Шилов (c) ИА REGNUM

«Рассчитывать на хотя бы частичную стабилизацию ситуации можно было бы в случае снижения геополитической напряженности и политизации рынка энергоресурсов. Но сегодня не видно никаких предпосылок к этому, — констатировал он. — Поэтому на данный момент можно прогнозировать лишь дальнейшее ухудшение ситуации с инфляцией, которая будет усугубляться с наступлением зимы. Значительную роль в степени остроты надвигающегося кризиса будут играть и климатические факторы — отрицательные аномалии, холодная зима могут в еще большей степени обострить и без того сложную ситуацию, в то время как теплая зима позволит частично сгладить проблему остроты дефицита энергоресурсов и высокой инфляции».

По его словам, если экономика ФРГ проявит достаточную жизнеспособность, чтобы преодолеть надвигающиеся сложности осенне-зимнего периода без коллапса всей системы экономических отношений, можно рассчитывать на некоторую стабилизацию ситуации к весне — лету 2023 года, когда вопросы дефицита энергоресурсов в силу климатических факторов будут стоять не так остро.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров заявил, что вероятность ускорения инфляции в Германии до 10% и до более высоких значений представляется достаточно высокой.

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