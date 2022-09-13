Москва, 13 сентября, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Вероятность ускорения инфляции в Германии до 10% и до более высоких значений представляется достаточно высокой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

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«Уже сейчас наблюдается эффект от нарастающего энергетического кризиса — стремительно растущие цены на энергоресурсы ведут к увеличению себестоимости все более широкой номенклатуры продукции и услуг, в результате чего практически во всех странах Евросоюза и в Германии в том числе наблюдается беспрецедентно высокая инфляция, — сказал Мастеров. — Текущая ситуация не позволяет рассчитывать на скорое улучшение, скорее наоборот, весьма вероятно дальнейшее ухудшение ситуации».

Он подчеркнул, что геополитическая конфронтация нарастает, при этом энергетический рынок крайне политизирован и выступает в качестве инструмента противостояния России и стран Запада.

«Поставки трубопроводного газа в ЕС продолжают снижаться, создавая угрозу дальнейшего роста дефицита, который рискует нанести непоправимый ущерб по промышленности стран Евросоюза, — сказал Мастеров. — В этих условиях дальнейший рост себестоимости продукции и даже ее дефицита — в случае негативного сценария развития событий, при котором все больше предприятий будет прекращать свою деятельность, — представляется неизбежным, причем ситуация рискует многократно усугубиться с наступлением осенне-зимнего периода».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, острый дефицит российского газа и рекордная инфляция ведут к хаосу в германской экономике.