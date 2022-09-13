Брянск, 13 сентября, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Фильм «Огород», съёмки которого проходили в Брянской области, стал участником конкурсной программы 44-го Московского международного кинофестиваля. Об этом 13 сентября рассказал губернатор Александр Богомаз.

(сс) geralt Кинофестиваль

Киноленту сняла режиссёр, уроженка Брянщины Лариса Садилова. Съёмки проходили в селе Речица Жуковского района, из 38 человек актерского состава 20 — актёры трёх брянских театров.

«Эта картина о русской глубинке, о жизни, о людях, о любви. Выбирая место съёмок, руководствовались тем, чтобы зрители имели возможность насладиться уникальностью русской природы через красоты нашего Брянского края», — отметил губернатор.

Лариса Садилова при поддержке министерства культуры РФ реализует творческий проект «С любовью Брянщине!», в рамках которого в Брянской области пройдут премьерные показы фильма. В Брянске «Огород» увидят 15 и 16 сентября, с 15 по 21 сентября киноленту покажут в малых городах региона. Кроме того, пройдут творческие встречи с героями картины.