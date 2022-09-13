Красноярск, 13 сентября, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Забота о себе начинается с выбора правильных продуктов. Но что делать людям, которые хотят получать максимальную пользу для организма, и тем, кто страдает от непереносимости молока? В Кубанском государственном аграрном университете (КубГАУ, участник программы «Приоритет 2030» нацпроекта «Наука и университеты») разработали метод выявления коров, дающих молоко с «хорошим» казеином, который не вызывает аллергию.

Корова

По словам ученых университета, новая технология идентификации животных методом ПЦР в реальном времени не только повышает качество, но и значительно сокращает время тестирования. В Российской Федерации данная система является единственной, основанной на таком принципе и имеет ряд значительных преимуществ перед используемыми ранее методами анализа животных на А1 и А2 молоко.

«Разработанный нашими исследователями метод анализа А1 и А2 типов гена β-казеина, позволяет сократить сразу несколько весьма трудоёмких стадий «традиционного» исследования и помогает избежать «классических» ошибок и ложноположительных результатов тестирования. Новый метод дает возможность провести полный анализ пробы в течение всего 20−60 мин и способен детектировать даже одну молекулу ДНК в пробе», — пояснила научный сотрудник КубГАУ, автор разработки инновационного метода тестирования бета-казеина Валерия Князева.

«Его преимуществами также являются менее строгие требования к организации и стерильности ПЦР-лаборатории, автоматическая регистрация и интерпретация полученных результатов. Проще говоря, мультиплексная ПЦР в реальном времени позволяет быстро и точно ответить на вопрос, какой тип гена β-казеина (А1 или А2) присутствует в исследуемом образце», — рассказал проректор по научной работе Кубанского ГАУ, д-р биол. наук, академик РАН Андрей Кощаев.

В настоящее время «А2-молоко» производится в разных странах и уже продемонстрировало ряд преимуществ в области здорового питания. Многочисленные исследования показали, что пептид BCM7, образующийся при расщеплении А1 бета-казеина в желудочно-кишечном тракте в обычном «А1-молоке», может быть одним из факторов развития детского аутизма, приводить к задержке психомоторного развития и нарушениям мышечного тонуса.

Между тем, «А2-Молоко», которое производят лишь определенные животные, гораздо легче усваивается, не вызывает аллергии, лучше переносится в случае лактазной недостаточности человека.

Инновационная разработка ученых КубГАУ по предварительным оценкам повысит рентабельность производства гипоаллергенного молока на 25%. При этом, животному достаточно провести всего 1 тест даже в самом раннем возрасте, после чего животноводы могут оперативно формировать «стадо А2» и получать высококачественную гипоаллергенную молочную продукцию так необходимую в питании человека.

Данная технология разрабатывалась в рамках стратегического проекта КубГАУ «Генетика и селекция в животноводстве и растениеводстве», поддержанного программой Минобрнауки России «Приоритет 2030» (нацпроект «Наука и университеты»).

«Почти двадцать лет мы активно изучаем роль белковых компонентов молока, казоморфинов, в процессах психомоторного развития детей. Установлено, что казоморфины грудного женского молока являются важным фактором нормальных темпов всестороннего развития детского организма, а чужеродные казоморфины коровьего молока способны оказывать негативное влияние.

Учитывая эти данные, в Новой Зеландии была выделена А2-порода коров, из молока которых казоморфин не образуется! Это позволило ученым разработать новый вид диетического питания. Замечательно, что в России наконец-то появится собственное молоко А2 и жители нашей страны смогут на практике оценить его полезные свойства. Уверен, что молоко А2 поможет многим людям заново открыть для себя любимый с детства продукт», — подчеркнул физиолог, ведущий научный сотрудник ФГБНУ Научный центр психического здоровья РАН, доктор биологических наук Олег Соколов.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из целей нацпроекта «Наука и университеты» — достижение значимых результатов по приоритетам Стратегии научно-технологического развития России и повышение привлекательности отечественной науки и образования.

Добиться этого планируется за счет создания мировых и региональных тематических центров, а также за счет формирования системы трансфера технологий, созданных в передовых научных институтах и вузах.