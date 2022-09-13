Москва, , 16:26 — REGNUM Комитет Госдумы по обороне считает нецелесообразным приглашать на «правительственный час» главу Минобороны Сергея Шойгу. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Считаю нецелесообразным приглашать руководство Министерство обороны и отвлекать его от руководства непосредственно ведения боевых действий», — сказал Картаполов.

«Давайте закончим все, потом подведем итоги», — предложил он.

Таким образом Картаполов отреагировал на предложение депутата Госдумы от СРЗП Олега Нилова пригласить для участия в «правительственном часе» главу Минобороны.