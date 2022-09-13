Лондон, 13 сентября 2022, 16:26 — REGNUM Бывший главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель может следующим летом возглавить мадридский «Реал». Об этом 13 сентября сообщает издание The Athletic.

Томас Тухель
Томас Тухель
Sandro Halank

По информации источника, 49-летний немецкий специалист является главным кандидатом на замену Карло Анчелотти, контракт которого со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Томас Тухель был уволен из «Челси» 7 сентября 2022 года после неудачного старта сезона. Под руководством немецкого тренера лондонский клуб становился победителем Лиги чемпионов УЕФА 2020/21.

На данный момент «Реал» с пятью победами в пяти турах испанской Ла Лиги 2022/23 с 15-ю набранными очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата.