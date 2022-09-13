Лондон, , 16:26 — REGNUM Бывший главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель может следующим летом возглавить мадридский «Реал». Об этом 13 сентября сообщает издание The Athletic.

Томас Тухель Sandro Halank

По информации источника, 49-летний немецкий специалист является главным кандидатом на замену Карло Анчелотти, контракт которого со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Томас Тухель был уволен из «Челси» 7 сентября 2022 года после неудачного старта сезона. Под руководством немецкого тренера лондонский клуб становился победителем Лиги чемпионов УЕФА 2020/21.

На данный момент «Реал» с пятью победами в пяти турах испанской Ла Лиги 2022/23 с 15-ю набранными очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата.