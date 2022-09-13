Тюмень, 13 сентября, 2022, 16:25 — ИА Регнум. В Тюмени 38 лет назад произошло надругательство над малолетней девочкой. Преступление было раскрыто благодаря ДНК-профилю ранее судимого 62-летнего мужчины, который задержан в Элисте, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

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По предварительным данным, обвиняемый, проживая на момент совершения преступления в Тюмени, 18 октября 1984 года увидел несовершеннолетнюю девочку на улице, силой затащил её в подвал дома, где совершил с ней действия сексуального характера.

Длительное время это преступление оставалось нераскрытым. Спустя годы следствием была получена информация о совпадении ДНК-профиля злоумышленника с образцами, содержащимися в базе данных СКР, который принадлежал ранее отбывавшему наказание за совершение особо тяжкого преступления в Калмыкии.

В настоящее время подозреваемый арестован. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст.117 УК РСФСР (в редакции, действующей на момент совершения преступления). Гражданин признался в содеянном. Потерпевшая узнала обвиняемого.