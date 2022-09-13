Вашингтон, 13 сентября, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Европейские издатели требует от американской поисковой системы Google возместить ущерб на сумму до $25,4 миллиардов в связи с якобы несправедливым использованием цифровой рекламы компании, сообщает 13 сентября Reuters.

(сс) yezi9713 Google

Два соответствующий иска будут поданы в британский и голландский суды в ближайшие недели юридической фирмой Geradin Partners от имени издателей. При этом британский иск будет требовать взыскания компенсации для всех владельцев сайтов, на которых размещена баннерная реклама, включая традиционных издателей.

В ответ компания заявила, что все претензии беспочвенны и что она будет бороться против исков в суде.

Ранее антимонопольные европейские регуляторы начали внимательнее присматриваться к рекламным технологиям Google после жалоб Европейского совета издателей.

В прошлом году французский антимонопольный орган оштрафовал компанию на $220 миллионов евро, а Европейская комиссия и ее коллеги из Великобритании начали расследование касательно того, не использует ли Google свою рекламу в качестве несправедливого преимущества перед конкурентами и рекламодателями.