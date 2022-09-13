Архангельск, , 16:24 — REGNUM В Архангельске простились с Владиславом Хомутовым и Сергеем Усачёвым, погибшими в ходе специальной военной операции. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Гвоздики Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Владислав Хомутов прошел срочную службу в Вооруженных силах России в середине 90-х, позднее был участником боевых действий в Чечне. В этом году принял решение вновь встать в ряды Российской Армии, чтобы защищать жителей Донбасса.

Сергей Усачев большую часть своей трудовой деятельности отдал службе в органах внутренних дел МВД РФ. Коллеги отзываются о нем, как о настоящем профессионале, который был примером для своих товарищей. Посмертно он представлен к награждению орденом Мужества.

«Героические архангелогородцы своим примером служения Отечеству заслужили вечную память, которую мы будем хранить. Искренне соболезную родным героев. Мы обязательно окажем семьям всю необходимую поддержку», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле пока не намерены объявлять мобилизацию в связи с военной спецоперацией по защите Донбасса.