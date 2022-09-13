Польша закупила угля на самую суровую зиму — Моравецкий
Варшава, 13 сентября, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна заказала такое количество угля, которого хватит на очень суровую зиму. Об этом Моравецкий заявил сегодня, 13 сентября.
«На весь отопительный сезон — с сентября до апреля — законтрактовано значительно больше угля, чем в прошлом году. То есть на суперсуровую зиму», — рассказал Моравецкий.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, страны Евросоюза испытывают сильнейший энергетический кризис из-за своей недальновидной политики санкций против России. Лидеры ЕС заявили о своем намерении во что бы то ни стало отказаться от российских энергоносителей. При этом в среднесрочной перспективе это очень трудно сделать — цены на энергоресурсы в ЕС побили все исторические рекорды.
Кроме того, страны ЕС вынуждены были фактически свернуть «зеленую» повестку, в рамках которой они хотели полностью отказаться от, как они считали «грязных» источников энергии, таких, например, как уголь.