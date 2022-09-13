Варшава, 13 сентября, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна заказала такое количество угля, которого хватит на очень суровую зиму. Об этом Моравецкий заявил сегодня, 13 сентября.

Pis.org.pl Матуш Моравецкий

«На весь отопительный сезон — с сентября до апреля — законтрактовано значительно больше угля, чем в прошлом году. То есть на суперсуровую зиму», — рассказал Моравецкий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, страны Евросоюза испытывают сильнейший энергетический кризис из-за своей недальновидной политики санкций против России. Лидеры ЕС заявили о своем намерении во что бы то ни стало отказаться от российских энергоносителей. При этом в среднесрочной перспективе это очень трудно сделать — цены на энергоресурсы в ЕС побили все исторические рекорды.

Кроме того, страны ЕС вынуждены были фактически свернуть «зеленую» повестку, в рамках которой они хотели полностью отказаться от, как они считали «грязных» источников энергии, таких, например, как уголь.