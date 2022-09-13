Брюссель, , 16:26 — REGNUM Правду о том, как странам ЕС придётся зимовать без российского газа, придётся сообщить людям председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщает 13 сентября Bloomberg.

Встреча Владимира Зеленского с Урсулой фон дер Ляйен Официальное интернет-представительство президента Украины

В статье агентства говорится, что чиновнице придётся «чётко и ясно сказать гражданам, что зима потребует жертв и что потребление энергии придётся снизить на 10-15%».

Также фон дер Ляйен следует сказать европейцам, что государства ЕС «сделают всё, чтобы разделить издержки и максимально увеличить поставки из нероссийских источников».

Автор публикации назвал эту ситуацию «тестом на лидерство» для фон дер Ляйен. Для этого надо и быть правдивой с европейцами и попытаться восстановить их доверие, а в возможности этого уверенности нет.

Напомним, ранее Bloomberg сообщало о рекордном росте счетов за электричество в Британии и Германии: в Германии они выросли в шесть раз по сравнению с прошлым годом, в Британии — в сем раз.

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