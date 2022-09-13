Таллин, , 16:22 — REGNUM Эстонский политолог, преподаватель Институт общественных наук Таллинского университета Тынис Сартс дал свое объяснение, почему властям страны не стоит реализовывать звучащие предложения лишить избирательных прав на местных выборах неграждан и граждан России, постоянно проживающих здесь.

Эстония паспорта

Как сообщил политолог порталу новостей гостелерадиовещания ERR, сторонники предложения утверждают, что сохранение права голоса на местных выборах для таких жителей якобы создает угрозу безопасности эстонского государства. «Предполагается, что российские граждане и неграждане скорее не лояльны по отношению к эстонскому государству, а события на [территории б. УССР] еще больше усугубили расхождение во взглядах», — считает Сартс.

Он убежден, что «лишение имеющихся прав, особенно если они действуют более 30 лет, является шагом, который должен быть обоснован очень сильными аргументами. Просто на эмоциях и допущениях вести такую дискуссию нет смысла».

Поэтому он предлагает инициаторам таких предложений сначала доказать, что все неграждане или граждане России в Эстонии являются угрозой госбезопасности. Или что на будущих местных выборах они готовы поддержать партию или избирательный союз, который выступит с пророссийских позиций.

По мнению политолога, появление таких сил или партий в Эстонии невозможно или этот будут «маргинальные группы»: «Если более мягкий вариант такой политической силы все же появится, то еще труднее представить, что такой союз мог бы получить половину или около половины мест в горсобрании Таллина или какого-нибудь города на северо-востоке страны».

«Здесь стоит скорее подумать о том, что произойдет, если это право будет отменено. Какой будет реакция в русскоязычной общине? Будет ли этот шаг способствовать интеграции и лояльности по отношению к Эстонии или будет скорее иметь контрпродуктивный эффект?» — задался вопросами эстонский политолог.

По его мнению, такое решение оттолкнет от эстонского государства не только пророссийски настроенных жителей Эстонии, но и до этого лояльных к ней русскоязычных.

«Другими словами, мы как раз активизируем этот самый единый фронт против Эстонии, которого мы боимся и появление которого так стараемся не допустить», — так резюмировал свои размышления Тынис Сартс.