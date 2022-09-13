Мюнхен, Германия, , 16:22 — REGNUM Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави в преддверии матча второго тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 с мюнхенской «Баварией» высказался о том, что «сине-гранатовые» ни разу не побеждали немецкий клуб в Мюнхене.

Главный тренер «Барселоны» Хави Doha Stadium Plus Qatar

«Мы изменились, особенно наш менталитет. Новички также улучшили игру «Барселоны», а победы в сезоне влияют на уверенность. Мы взволнованы, мы может выиграть эту игру и изменить историю», — цитирует Хави пресс-служба «сине-гранатовых».

Матч второго тура группы C «Бавария» — «Барселона» состоится 13 сентября в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.