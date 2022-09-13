Берлин, , 16:23 — REGNUM Запуск нового терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Германии, запланированный на январь 2023 года, сделает страну независимой от российского газа, заявил 13 сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Олаф Шольц Casarosada.gob.ar

«Мы думали, как достичь независимости от импорта газа из России. Мы посмотрели, откуда еще поступает наш газ: из Норвегии, Нидерландов, и всех просили расширить их мощности», — заявил Шольц, выступая на мероприятии в честь Дня немецких работодателей.

По его словам, новые схемы поставки сжиженного газа могут заходить на побережье Северной Германии, а затем по трубопроводам распределяться в газохранилища.

«И тогда мы сможем получать весь газ, который нам нужен, независимо от России. Кто бы мог подумать, что эта страна сможет этого добиться так быстро. Я очень горжусь этим», — заявил Шольц.

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