Москва, 13 сентября 2022, 16:18 — REGNUM Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Алексея Черняка («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября.
«Прошу поддержать Алексея Юрьевича личное заявление», — сказал глава профильной комиссии Госдумы Отари Аршба («Единая Россия»).
В Госдуме восьмого созыва Черняк представлял Крым и являлся членом комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры.
Причины отказа от мандата не уточняются.
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