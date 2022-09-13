Москва, 13 сентября, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Алексея Черняка («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Прошу поддержать Алексея Юрьевича личное заявление», — сказал глава профильной комиссии Госдумы Отари Аршба («Единая Россия»).

В Госдуме восьмого созыва Черняк представлял Крым и являлся членом комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

Причины отказа от мандата не уточняются.