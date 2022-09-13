Москва, 13 сентября, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на конкретизацию прав и обязанностей участников гражданского оборота, а также Роспатента в связи с предоставлением интеллектуальных прав охраны на территории России, передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Изменения вносятся в Гражданский кодекс и имеют целью гармонизацию российского законодательства в сфере интеллектуальной собственности с положениями Договора о патентной кооперации, Женевского акта Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов и Женевского акта Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях.

Законопроект позволяет упростить процедуры регистрации объектов интеллектуальных прав на международном уровне и конкретизирует виды решений, принимаемых Роспатентом по результатам экспертизы объектов интеллектуальных прав, а также положения, касающиеся оспаривания предоставления на территории России правовой охраны изобретений, промышленных образцов, географических указаний, наименований мест происхождения товаров, регистрируемых в соответствии с международными договорами.

Роспатент сможет сам публиковать заявки, которые прошли регистрацию по международной процедуре. Таким образом, заявители, а также лица, которые подают возражения, смогут в упрощенном порядке ознакомиться с заявками иностранных заявителей, не искать их на сайте ВОИС и в кратчайшие сроки подать возражения, что позволит защитить интересы российских правообладателей, отмечают в Госдуме.