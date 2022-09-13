Москва, 13 сентября, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому устанавливается обязанность «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ) предоставлять в налоговые органы информацию о суммах выплаченных физическому лицу процентов при осуществлении функций временной администрации или конкурсного управляющего в отношении банков, передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Госдумы

По действующему законодательству, банк обязан представлять не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом, в налоговый орган по месту своего нахождения информацию в электронной форме о суммах выплаченных процентов в отношении каждого физического лица, которому производились такие выплаты в течение налогового периода.

Законопроектом предусматривается возложение на АСВ при осуществлении ею функций временной администрации или полномочий конкурсного управляющего в отношении банков, обязанности по представлению в налоговый орган информации о сумме выплаченных процентов физическому лицу.

«Предлагаемые поправки в Налоговый кодекс позволят не допустить ситуации, когда при отзыве лицензии у банка налог на процентный доход гражданин должен будет уплатить до момента реального получения из конкурсной массы соответствующих выплат, которые подлежат налогообложению в соответствии с действующими правилами Налогового кодекса», — сказал в ходе пленарного заседания член комитета Госдумы по бюджету и налогам Владислав Резник («Единая Россия»).