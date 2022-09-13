Казань, , 17:15 — REGNUM Из бюджета Татарии на оказание медицинской помощи вынужденным переселенцам с территории б. УССР направили 6 млн рублей. Об этом сообщила директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования республики Алсу Мифтахова.

Медицинский полис Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Людям, получившим статус беженцев, выдается полис обязательного медицинского страхования и оказывается за счет средств ОМС необходимая помощь, пояснила спикер.

«На сегодня 644 человека обратились за медицинской помощью по полису ОМС», — цитирует «Татар-информ» Мифтахову.

Также прибывающим с б. УССР в России оказывается медицинская помощь и за счет средств регионального бюджета.

Не имеющие полиса ОМС беженцы обращаются к врачам по экстренным показаниям, за неотложной помощью, скорой медицинской помощью, дополнила директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ.

Как сообщало ИА REGNUM, в центр помощи беженцам в Ростове-на-Дону в начале сентября добровольцы епархиальной службы помощи нуждающимся «Милосердие — Казань» отправили 5 тонн гуманитарного груза.

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