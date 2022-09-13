Санкт-Петербург, , 16:20 — REGNUM В Ленинградской области начался региональный этап всероссийского экологического конкурса на лучшее историческое дерево года ― дерево-памятник живой природы, сообщили 13 сентября в пресс-службе областной администрации.

Дуб Stihi.ru

До 29 сентября жители области могут проголосовать за одно из 38 деревьев ― раритетов из разных районов Ленинградской области. Среди претендентов — дуб в парке усадьбы Олениных «Приютино» во Всеволожском районе, под его сенью гулял Александр Пушкин, а также липа в селе Рождествено, которую посадили в день помолвки будущих родителей писателя Владимира Набокова.

«Дерево — победитель конкурса будет представлять Ленинградскую область на национальном конкурсе «Российское дерево года-2023», — добавили в пресс-службе.

Добавим, что в Национальный реестр старовозрастных деревьев России включены 9 деревьев из Ленинградской области, а еще 24 дерева носят статус участник программы «Деревья — памятники живой природы».