Чебоксары, , 16:15 — REGNUM В Чебоксарах возбуждено уголовное дело после проверки деталей строительства школы в микрорайоне Садовый и смены подрядчика. Фигурантом уголовного дела стал руководитель одного из муниципальных бюджетных учреждений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашской Республики и следственном управлении СКР по Чувашии.

Уголовный кодекс Российской Федерации Иван Шилов © ИА REGNUM

Проверка проводилась в связи с затягиванием строительства школы в микрорайоне Садовый в Чебоксарах, которую должны были сдать к 15 августа 2022 года в рамках национального проекта «Образование». Правоохранители отмечают, что контракт был заключён 19 августа 2020 года между муниципальным бюджетным учреждением «Управление капитального строительства и реконструкции» и обществом «Союзстройинвест».

По данным надзорного ведомства, после заключения контракта до 12 апреля 2021 года руководителем муниципального учреждения совершались действия по воспрепятствованию предпринимательской деятельности подрядчика.

«К примеру, проектная документация подрядчику передана лишь через четыре месяца после заключения контракта, отсутствовало согласование порядка выполнения работ по переносу воздушных линий электропередач и др.», — говорят в прокуратуре.

По мнению ведомства, в последующем руководитель МБУ принял решение о расторжении контракта, хотя подрядчик не допустил «существенного отставания от графика», а работы в полном объёме не были выполнены в том числе по вине заказчика. Также следствие установило, что был инициирован процесс включения подрядчика в реестр недобросовестных, которое в дальнейшем суд отменил как необоснованное. Кроме того, суд счёл необоснованным и расторжение контракта.

Правоохранители отмечают, контракт по достройке школы был заключён с новой подрядной организацией с последующим удорожанием стоимости работ не менее чем на 70 млн рублей.

На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 169 УК РФ («Воспрепятствование предпринимательской деятельности») и ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Ход следствия находится на личном контроле прокурора Чувашии Андрея Фомина.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Чебоксарах внесли поправки в муниципальный бюджет-2022 в связи с ростом затрат на строительство школы в микрорайоне Садовый. По данным властей, речь шла о дополнительной сумме в 70,334 млн рублей.

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