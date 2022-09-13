Таллин, 13 сентября, 2022, 16:11 — ИА Регнум. В августе 2022 года квадратный метр жилой квартиры в Таллине стоил в среднем 2927 евро, что на 25% больше, чем год назад. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания ERR.

Images Money Оценка недвижимости

По данным Земельного департамента Эстонии, в Таллине в августе 2022 года было совершено 873 сделки с квартирами, что на 25% больше, чем в том же месяце 2021 года, и столько же, сколько в июле.

В Тарту (юго-восток страны) средняя стоимость квадратного метра квартиры в августе была 2397 евро, что на 30% дороже, чем год назад. В городе было продано 270 квартир. Количество сделок с квартирами в Тарту увеличилось за год на 18% и на 24% по сравнению с июлем.

В Пярну (западная Эстония) квадратный метр подорожал на 37% и стоил в августе 2120 евро. В курортном городе страны было заключено 66 сделок с квартирами, что почти на 23% меньше, чем в августе 2021 года.

Всего на рынке недвижимости Эстонии в августе было заключено 4552 сделки купли-продажи, что на 6% больше, чем в аналогичный период 2021 года.