Москва, 13 сентября, 2022, 16:08 — ИА Регнум. В Госдуме доработают ко второму чтению законопроект, в котором предлагается ввести комбинированную ставку акциза на одноразовые вейпы, передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября.

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Законопроект был принят в первом чтении и предлагает урегулировать порядок налогообложения акцизом одноразовых электронных систем доставки никотина, установив ставку акциза на них, включающую ставку акциза в рублях за электронное устройство и за объем жидкости в таком устройстве.

«По мнению комитета, необходимо выработать такой подход к налогообложению акцизами электронных систем доставки никотина одноразового пользования, жидкости к ней, который бы исключил возможность двойного налогообложения и жидкости и самой электронной системы. Кроме того, важно учесть и то, что существенно могут вырасти риски уклонения от уплаты акциза, что в своем заключении также отметило и правительство Российской Федерации», — сказал в ходе пленарного заседания член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов («Единая Россия»).